Внутр батарейный блок SERBC194 СВК
Внутр батарейный блок SERBC194 СВК
Референс: SERBC194
Во внутреннем батарейном блоке SERBC194 используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Батарейный блок удобен в установке и демонтаже. Он предназначен для ИБП Systeme Electric моделей SRTSE2000RTXLISH, SRTSE2000RTXLISH-NC, SRVSE2KRTI.
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|40
|26.5
|12.3
|см.
|12.864
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация
1Ф ИБП подбор опций
Дата документа: 06/05/2024
Формат PDF
Размер 39.73 kB
1Ф ИБП подбор опций
Техническая документация
SERBC194 паспорт изделия
Дата документа: 09/04/2024
Формат PDF
Размер 64.16 kB
SERBC194 паспорт изделия
Техническая документация
SERBC руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 719.2 kB
SERBC руководство пользователя
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