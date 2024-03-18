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SGZE1S48M
Розетка для реле 2СО скоба separate
SGZE1S48M

Розетка для реле 2СО скоба separate

Референс: SGZE1S48M
Линейка SystemeSig EMR

Розетка для интерфейсных электромеханических реле типа SXM 2СО, номинальный ток 5А, номинальное напряжение 250В. Электромеханические реле SystemeSig EMR находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC001456 Релейный разъем (розетка/ цоколь/ колодка для реле)
Способ монтажа DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм
Ширина 15.5
Высота 92.5
Глубина 65
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409069691853 см. 0.04кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
Дата документа: 18/03/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02445_22
Формат PDF
Размер 1.74 MB
Срок действия: 30/11/2022 - 29/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02445_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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