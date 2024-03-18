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SGZR215
Пластиковая скоба для розеток SGZR215
SGZR215

Пластиковая скоба для розеток SGZR215

Референс: SGZR215
Линейка SystemeSig EMR

Пластиковая скоба-держатель для розеток SXZ. Электромеханические реле SystemeSig EMR находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC002586 Аксессуары для промежуточных реле
Тип компонента/запасной части Фиксатор (удерживающая скоба)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090697384.31.82.2 см. 0.002кг.
CAR
250шт.20124 см. 0.102кг.
BAG
3500шт.2131.817 см. 1.3кг.
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Тип документа
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Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
Дата документа: 18/03/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
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