Пластиковая скоба для розеток SGZR215
Пластиковая скоба для розеток SGZR215
Референс: SGZR215
Пластиковая скоба-держатель для розеток SXZ. Электромеханические реле SystemeSig EMR находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC002586 Аксессуары для промежуточных реле
Тип компонента/запасной части Фиксатор (удерживающая скоба)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409069738
|4.3
|1.8
|2.2
|см.
|0.002
|кг.
CAR
|2
|—
|50
|шт.
|—
|20
|12
|4
|см.
|0.102
|кг.
BAG
|3
|—
|500
|шт.
|—
|21
|31.8
|17
|см.
|1.3
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
Дата документа: 18/03/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
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