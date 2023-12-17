Термостат защиты от замораживания, 6м DOFC/~250В/5(3 )А
Термостат защиты от замораживания, 6м DOFC/~250В/5(3 )А
Референс: SHF6S
Спецификация
Технические характеристики
EC011228 Датчик холода
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|25
|15
|10
|см.
|0.5
|кг.
BAG
|3
|—
|30
|шт.
|—
|62
|40
|31
|см.
|19.632
|кг.
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SystemeBMSSens SHF Термостаты защиты от замораживания
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Размер 771.5 kB
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