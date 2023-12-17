Продукты
SHF6S
Термостат защиты от замораживания, 6м DOFC/~250В/5(3 )А
SHF6S

Термостат защиты от замораживания, 6м DOFC/~250В/5(3 )А

Референс: SHF6S
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC011228 Датчик холода
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.251510 см. 0.5кг.
BAG
330шт.624031 см. 19.632кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
SHF Термостаты защиты от замораживания - Руководство
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 323.9 kB
SHF Термостаты защиты от замораживания - Руководство
2D чертежи
SystemeBMSSens SHF Термостаты защиты от замораживания
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 771.5 kB
SystemeBMSSens SHF Термостаты защиты от замораживания
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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