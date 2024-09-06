Коммуникационный модуль I/O Profibus DP
Коммуникационный модуль I/O Profibus DP
Референс: SM102002
Коммуникационный модуль I/O Profibus DP Скорость передачи данных: 9,6 кбит/с − 12 Мбит/с
Спецификация
Технические характеристики
EC001604 Полевая шина, децентрализованная периферия - коммуникационный модуль
Поддержка протокола SUCONET Нет
Поддержка протокола TCP/IP Нет
Категория взрывобезопасности по пыли Нет (без)
Поддержка протокола INTERBUS-Safety Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409139349
|10
|6.8
|3.7
|см.
|0.1
|кг.
CAR
|2
|—
|12
|шт.
|4680409147382
|25.5
|20.4
|8.2
|см.
|1.32
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|24680409147386
|42
|27
|22
|см.
|7.01
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemePLC IO200
Дата документа: 06/09/2024
Формат PDF
Размер 11.41 MB
Каталог SystemePLC IO200
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePLC IO200
Дата документа: 28/08/2024
Формат PDF
Размер 1.47 MB
Руководство по эксплуатации SystemePLC IO200
2D чертежи
Чертежи модулей системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200
Дата документа: 20/12/2023
Формат DWG
Размер 1.44 MB
Чертежи модулей системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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