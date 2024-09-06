Продукты
SM103003
Коммуникационный модуль I/O Modbus RTU
SM103003

Коммуникационный модуль I/O Modbus RTU

Референс: SM103003
Линейка SystemePLC IO200

Коммуникационный модуль I/O Modbus RTU Скорость передачи данных: По умолчанию: 9,6 Мбит/с Настраиваемая: 1,2; 2,4; 4,8; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 Мбит/с

Спецификация
Технические характеристики
EC001604 Полевая шина, децентрализованная периферия - коммуникационный модуль
Поддержка протокола SUCONET Нет
Поддержка протокола TCP/IP Нет
Категория взрывобезопасности по пыли Нет (без)
Поддержка протокола INTERBUS-Safety Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409139394106.83.7 см. 0.11кг.
CAR
212шт.468040914739925.520.48.2 см. 1.37кг.
BAG
360шт.24680409147393422722 см. 7.29кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePLC IO200
Дата документа: 06/09/2024
Формат PDF
Размер 11.41 MB
Каталог SystemePLC IO200
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePLC IO200
Дата документа: 28/08/2024
Формат PDF
Размер 1.47 MB
Руководство по эксплуатации SystemePLC IO200
2D чертежи
Чертежи модулей системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200
Дата документа: 20/12/2023
Формат DWG
Размер 1.44 MB
Чертежи модулей системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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