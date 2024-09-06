Дискретный модуль ввода, 16 входов PNP
Дискретный модуль ввода, 16 входов PNP
Референс: SM210H04
16-канальный модуль дискретного ввода PNP-типа
Спецификация
Технические характеристики
EC001599 Полевая шина, децентрализованная периферия - цифров. модуль ввода/вывода
Возможна защита выходов от короткого замыкания Нет
Тип выход. напряжения DC (постоян.)
Поддержка протокола других шинных систем Нет
Поддержка протокола DeviceNet Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409139448
|10 000
|6 800
|2 100
|см.
|0.06
|кг.
CAR
|2
|—
|22
|шт.
|4680409147450
|25.5
|20.4
|8.2
|см.
|1.41
|кг.
BAG
|3
|—
|110
|шт.
|24680409147454
|42
|27
|22
|см.
|7.49
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог SystemePLC IO200
Дата документа: 06/09/2024
Формат PDF
Размер 11.41 MB
Каталог SystemePLC IO200
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Руководство по эксплуатации SystemePLC IO200
Дата документа: 28/08/2024
Формат PDF
Размер 1.47 MB
Руководство по эксплуатации SystemePLC IO200
2D чертежи
Чертежи модулей системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200
Дата документа: 20/12/2023
Формат DWG
Размер 1.44 MB
Чертежи модулей системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200
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Формат PDF
Размер 3.01 MB
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