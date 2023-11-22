Продукты
SM252MESC
Контроллер SM252, Ethernet Ethernet/EtherCAT CANopen 2RS485 Modbus
SM252MESC

Контроллер SM252, Ethernet Ethernet/EtherCAT CANopen 2RS485 Modbus

Референс: SM252MESC
Линейка SystemePLC S250

Программируемый логический контроллер промышленной автоматизации с портом Ethernet, портом EtherCAT/Ethernet, портом CanOpen, 2 портами RS-485, протоколом Modbus, напряжением питания 24 В постоянного тока, расширением до 4096 дискретных сигналов и 1024 аналоговых сигналов

Спецификация
Технические характеристики
EC000236 Модуль центрального процессора ПЛК
Дополнит. исполннение (EX ia) Нет
Дополнит. исполнение (EX ib) Нет
Количество аналоговых входов 4
Категория взрывобезопасности по пыли Нет (без)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902707313.93.912.1 см. 0.269кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePLC S250
Дата документа: 22/11/2023
Формат PDF
Размер 4.02 MB
Каталог SystemePLC S250
Техническая документация
Руководство пользователя контроллеров SM250
Дата документа: 21/11/2023
Формат PDF
Размер 12.04 MB
Руководство пользователя контроллеров SM250
Техническая документация
Вопросы и ответы по Systeme PLC S250
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 2.48 MB
Вопросы и ответы по Systeme PLC S250
Техническая документация
SystemePLC SM252MESC SM253CE10 модули контроллера - руководство
Дата документа: 06/03/2024
Формат PDF
Размер 521.48 kB
SystemePLC SM252MESC SM253CE10 модули контроллера - руководство
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина