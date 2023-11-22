Контроллер SM253 10DI, 6HSI, 1 Ethernet, 1 Ethercat, CANopen/RS-485 Modbus SoftMotion
Контроллер SM253 10DI, 6HSI, 1 Ethernet, 1 Ethercat, CANopen/RS-485 Modbus SoftMotion
Референс: SM253CE10
Программируемый логический контроллер промышленной автоматизации и управления движением с портом Ethernet, портом EtherCAT, портом CanOpen, 1 портом RS-485 , протоколом Modbus, напряжением питания 24 В постоянного тока, расширением до 4096 дискретных сигналов и 1024 аналоговых сигналов
Спецификация
Технические характеристики
EC000236 Модуль центрального процессора ПЛК
Дополнит. исполннение (EX ia) Нет
Дополнит. исполнение (EX ib) Нет
Количество аналоговых входов 4
Категория взрывобезопасности по пыли Нет (без)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409027080
|4
|4
|13.9
|см.
|0.27
|кг.
BAG
|3
|—
|10
|шт.
|14680409027087
|19.8
|20
|17.5
|см.
|2.88
|кг.
Документы
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