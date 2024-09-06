Продукты
SM320805
Дискретный модуль вывода, 8 выходов реле
SM320805

Дискретный модуль вывода, 8 выходов реле

Референс: SM320805
Линейка SystemePLC IO200

8-канальный модуль дискретного вывода (релейные выходы, НО)

Спецификация
Технические характеристики
EC001599 Полевая шина, децентрализованная периферия - цифров. модуль ввода/вывода
Возможна защита выходов от короткого замыкания Нет
Тип выход. напряжения AC/DC (перемен./постоян.)
Поддержка протокола других шинных систем Нет
Поддержка протокола DeviceNet Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040913949310 0006 8002 100 см. 0.07кг.
CAR
222шт.468040914750425.520.48.2 см. 1.5кг.
BAG
3110шт.24680409147508422722 см. 7.93кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePLC IO200
Дата документа: 06/09/2024
Формат PDF
Размер 11.41 MB
Каталог SystemePLC IO200
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePLC IO200
Дата документа: 28/08/2024
Формат PDF
Размер 1.47 MB
Руководство по эксплуатации SystemePLC IO200
2D чертежи
Чертежи модулей системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200
Дата документа: 20/12/2023
Формат DWG
Размер 1.44 MB
Чертежи модулей системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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