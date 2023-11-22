Продукты
SM3AI4
Модуль расширения S250 аналоговый, 4AI/0…10В/4…20мА 12бит винт.клеммы
SM3AI4
SM3AI4

Модуль расширения S250 аналоговый, 4AI/0…10В/4…20мА 12бит винт.клеммы

Референс: SM3AI4
Линейка SystemePLC S250

Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 8 аналоговыми входами для токовой петли 4-20 мА, разрешением 12 бит, съемной винтовой клеммной колодкой, встроенным кабелем подключения шины

Спецификация
Технические характеристики
EC001420 Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК
Выход, по току Нет
Выход, по напряжению Нет
Вход, резисторный термометр Нет
Вход, резистор Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409027288143.912 см. 0.219кг.
BAG
310шт.1468040902728525.22017.4 см. 2.38кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePLC S250
Дата документа: 22/11/2023
Формат PDF
Размер 4.02 MB
Каталог SystemePLC S250
Техническая документация
Руководство пользователя контроллеров SM250
Дата документа: 21/11/2023
Формат PDF
Размер 12.04 MB
Руководство пользователя контроллеров SM250
Техническая документация
Вопросы и ответы по Systeme PLC S250
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 2.48 MB
Вопросы и ответы по Systeme PLC S250
Техническая документация
Руководство SystemePLC S250 SP18
Дата документа: 16/09/2024
Формат PDF
Размер 9.28 MB
Руководство SystemePLC S250 SP18
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