Модуль расширения S250 аналоговый 4AI/0…10В/4…20мА 2AO/0…10В/4…20мА/0…10В 12бит SM3AM6
Модуль расширения S250 аналоговый 4AI/0…10В/4…20мА 2AO/0…10В/4…20мА/0…10В 12бит SM3AM6
Референс: SM3AM6
Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 4 аналоговыми входами для сигнала напряжения 0-10 В или тока 4-20 мА, 2 выходными аналоговыми сигналами напряжения 0-10 В или 4-20 мА, разрешением 12 бит, съемной винтовой клеммной колодкой, встроенным кабелем подключения шины
Спецификация
Технические характеристики
EC001420 Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК
Выход, по току Да
Выход, по напряжению Да
Вход, резисторный термометр Нет
Вход, резистор Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409027325
|14
|3.9
|12.1
|см.
|0.222
|кг.
BAG
|3
|—
|10
|шт.
|14680409027322
|25
|20
|17.1
|см.
|2.41
|кг.
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Тип документа
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