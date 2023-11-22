Продукты
SM3BCCO
Модуль расширения CANopen Master SM3BCCO
SM3BCCO

Модуль расширения CANopen Master SM3BCCO

Референс: SM3BCCO
Линейка SystemePLC S250
Спецификация
Технические характеристики
EC001423 Блок передачи данных ПЛК (коммуникационный модуль)
Дополнит. исполннение (EX ia) Нет
С оптическим интерфейсом Нет
Категория взрывобезопасности по пыли Нет (без)
Поддержка протокола Foundation Fieldbus Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902720213.93.912.1 см. 0.215кг.
BAG
310шт.1468040902720925.22017.4 см. 2.36кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePLC S250
Дата документа: 22/11/2023
Формат PDF
Размер 4.02 MB
Каталог SystemePLC S250
Техническая документация
Руководство пользователя контроллеров SM250
Дата документа: 21/11/2023
Формат PDF
Размер 12.04 MB
Руководство пользователя контроллеров SM250
Техническая документация
Вопросы и ответы по Systeme PLC S250
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 2.48 MB
Вопросы и ответы по Systeme PLC S250
2D чертежи
CAD файлы SystemePLC S250 в формате DWG
Дата документа: 29/02/2024
Формат ZIP
Размер 9.21 MB
CAD файлы SystemePLC S250 в формате DWG
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