Продукты
SM3BCEC
Модуль расширения коммуникационный EtherCAT, 2EtherCAT SM3BCEC
SM3BCEC

Модуль расширения коммуникационный EtherCAT, 2EtherCAT SM3BCEC

Референс: SM3BCEC
Линейка SystemePLC S250

Модуль подключения серии SystemePLC S250 с 2 портами EtherCAT, напряжением питания 24 В постоянного тока

Спецификация
Технические характеристики
EC001423 Блок передачи данных ПЛК (коммуникационный модуль)
Тип передачи данных Расширение модульного блока
Ширина 34
Глубина 101.6
Высота 115
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902721913.93.912.1 см. 0.237кг.
BAG
310шт.14680409027216252017.4 см. 2.57кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePLC S250
Дата документа: 22/11/2023
Формат PDF
Размер 4.02 MB
Каталог SystemePLC S250
Техническая документация
Руководство пользователя контроллеров SM250
Дата документа: 21/11/2023
Формат PDF
Размер 12.04 MB
Руководство пользователя контроллеров SM250
Техническая документация
Вопросы и ответы по Systeme PLC S250
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 2.48 MB
Вопросы и ответы по Systeme PLC S250
Техническая документация
Руководство SystemePLC S250 SP18
Дата документа: 16/09/2024
Формат PDF
Размер 9.28 MB
Руководство SystemePLC S250 SP18
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