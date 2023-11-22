Модуль расширения коммуникационный EtherCAT, 2EtherCAT SM3BCEC
Модуль расширения коммуникационный EtherCAT, 2EtherCAT SM3BCEC
Референс: SM3BCEC
Модуль подключения серии SystemePLC S250 с 2 портами EtherCAT, напряжением питания 24 В постоянного тока
Спецификация
Технические характеристики
EC001423 Блок передачи данных ПЛК (коммуникационный модуль)
Тип передачи данных Расширение модульного блока
Ширина 34
Глубина 101.6
Высота 115
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409027219
|13.9
|3.9
|12.1
|см.
|0.237
|кг.
BAG
|3
|—
|10
|шт.
|14680409027216
|25
|20
|17.4
|см.
|2.57
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
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Формат PDF
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