Продукты
SM3DQ32T
Модуль расширения S250 дискретный, 32DO(PNP) SM3DQ32T
SM3DQ32T
SM3DQ32T

Модуль расширения S250 дискретный, 32DO(PNP) SM3DQ32T

Референс: SM3DQ32T
Линейка SystemePLC S250

Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 32 дискретными транзисторными выходами с замыкающими контактами до 0,5 А и 24 В постоянного тока, съемной пружинной клеммной колодкой, встроенным кабелем подключения шины

Спецификация
Технические характеристики
EC001419 Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК
Тип цифров. выхода Транзисторный
Тип выход. напряжения AC/DC (перемен./постоян.)
Конфигурируемые цифров. выходы Нет
Напряжение питания постоян. тока (DC) 24-24
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902719613.93.912.1 см. 0.259кг.
BAG
310шт.1468040902719325.220.517.1 см. 2.78кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePLC S250
Дата документа: 22/11/2023
Формат PDF
Размер 4.02 MB
Каталог SystemePLC S250
Техническая документация
Руководство пользователя контроллеров SM250
Дата документа: 21/11/2023
Формат PDF
Размер 12.04 MB
Руководство пользователя контроллеров SM250
Техническая документация
Вопросы и ответы по Systeme PLC S250
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 2.48 MB
Вопросы и ответы по Systeme PLC S250
Техническая документация
Руководство SystemePLC S250 SP18
Дата документа: 16/09/2024
Формат PDF
Размер 9.28 MB
Руководство SystemePLC S250 SP18
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