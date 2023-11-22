Продукты
SM3XRT1
Модуль расширения S250 XRT 2RJ-45 до 8 модулей SM3XRT1
SM3XRT1

Модуль расширения S250 XRT 2RJ-45 до 8 модулей SM3XRT1

Референс: SM3XRT1
Линейка SystemePLC S250

Модуль подключения серии SystemePLC S250 с 2 портами XRT/RJ-45

Спецификация
Технические характеристики
EC001423 Блок передачи данных ПЛК (коммуникационный модуль)
Дополнит. исполннение (EX ia) Нет
С оптическим интерфейсом Нет
Категория взрывобезопасности по пыли Нет (без)
Поддержка протокола Foundation Fieldbus Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902722613.93.912.1 см. 0.247кг.
BAG
340шт.422839 см. 11.311кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePLC S250
Дата документа: 22/11/2023
Формат PDF
Размер 4.02 MB
Каталог SystemePLC S250
Техническая документация
Руководство пользователя контроллеров SM250
Дата документа: 21/11/2023
Формат PDF
Размер 12.04 MB
Руководство пользователя контроллеров SM250
Техническая документация
Вопросы и ответы по Systeme PLC S250
Дата документа: 12/03/2024
Формат PDF
Размер 2.48 MB
Вопросы и ответы по Systeme PLC S250
Техническая документация
Руководство SystemePLC S250 SP18
Дата документа: 16/09/2024
Формат PDF
Размер 9.28 MB
Руководство SystemePLC S250 SP18
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина