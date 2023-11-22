Модуль расширения S250 XRT 2RJ-45 до 8 модулей SM3XRT1
Модуль расширения S250 XRT 2RJ-45 до 8 модулей SM3XRT1
Референс: SM3XRT1
Модуль подключения серии SystemePLC S250 с 2 портами XRT/RJ-45
Спецификация
Технические характеристики
EC001423 Блок передачи данных ПЛК (коммуникационный модуль)
Дополнит. исполннение (EX ia) Нет
С оптическим интерфейсом Нет
Категория взрывобезопасности по пыли Нет (без)
Поддержка протокола Foundation Fieldbus Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409027226
|13.9
|3.9
|12.1
|см.
|0.247
|кг.
BAG
|3
|—
|40
|шт.
|—
|42
|28
|39
|см.
|11.311
|кг.
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