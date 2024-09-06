Продукты
SM541817
Аналоговый модуль вывода, 8 выходов 4-20 мА, 12 бит
SM541817

Аналоговый модуль вывода, 8 выходов 4-20 мА, 12 бит

Референс: SM541817
Линейка SystemePLC IO200

8-канальный модуль аналогового вывода, 12 бит, режим тока

Спецификация
Технические характеристики
EC001596 Полевая шина, децентрализованная периферия - аналог. модуль ввода/вывода
Поддержка протокола PROFINET CBA Нет
Вход, термопара Нет
Вход, резисторный термометр Нет
Вход, резистор Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040913968410 0006 8002 100 см. 0.06кг.
CAR
222шт.468040914769625.520.48.2 см. 1.41кг.
BAG
3110шт.24680409147690422722 см. 7.48кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePLC IO200
Дата документа: 06/09/2024
Формат PDF
Размер 11.41 MB
Каталог SystemePLC IO200
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePLC IO200
Дата документа: 28/08/2024
Формат PDF
Размер 1.47 MB
Руководство по эксплуатации SystemePLC IO200
2D чертежи
Чертежи модулей системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200
Дата документа: 20/12/2023
Формат DWG
Размер 1.44 MB
Чертежи модулей системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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