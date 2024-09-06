Терминальный модуль
Терминальный модуль
Референс: SMTER0100
Терминальный модуль
Спецификация
Технические характеристики
EC002584 Аксессуары для систем управления
Тип электрического компонента Прочее
Тип механического компонента Прочее
Тип документации Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409147344
|9 000
|6 800
|1 300
|см.
|0.03
|кг.
CAR
|2
|—
|38
|шт.
|4680409147870
|25.5
|20.4
|8.2
|см.
|0.9
|кг.
BAG
|3
|—
|190
|шт.
|24680409147874
|42
|27
|22
|см.
|4.9
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemePLC IO200
Дата документа: 06/09/2024
Формат PDF
Размер 11.41 MB
Каталог SystemePLC IO200
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePLC IO200
Дата документа: 28/08/2024
Формат PDF
Размер 1.47 MB
Руководство по эксплуатации SystemePLC IO200
2D чертежи
Чертежи модулей системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200
Дата документа: 20/12/2023
Формат DWG
Размер 1.44 MB
Чертежи модулей системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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