ИБП серии Smart-Save SMT
ИБП серии Smart-Save SMT
Референс: SMTSE3000RMI2U
ИБП Smart – Save SMTSE3000RMI2U 3кВА/1,8кВт линейно-интерактивный, подходит для малых и средних предприятий. Компактный размер 400x438x88 мм и 20,7 кг позволяет разместить ИБП в навесных или напольных шкафах небольшой глубины. При работе от батарей позволяет поддерживать чувствительную нагрузку имея форму выходного сигнала в виде чистой синусоиды. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Присутствует наличие разъема EPO для системы аварийного отключения. Имеет комплект для монтажа в стойку.
Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Функция автоматического выключения Да
Количество входных фаз 1
Настенный монтаж Нет
Количество выходных фаз 1
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409127612
|54.5
|49.5
|22.3
|см.
|24.84
|кг.
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Тип документа
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Формат PDF
Размер 1.46 MB
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