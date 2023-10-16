ИБП серии Smart-Save SMT

ИБП Smart – Save SMTSE3000RMI2U 3кВА/1,8кВт линейно-интерактивный, подходит для малых и средних предприятий. Компактный размер 400x438x88 мм и 20,7 кг позволяет разместить ИБП в навесных или напольных шкафах небольшой глубины. При работе от батарей позволяет поддерживать чувствительную нагрузку имея форму выходного сигнала в виде чистой синусоиды. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Присутствует наличие разъема EPO для системы аварийного отключения. Имеет комплект для монтажа в стойку.