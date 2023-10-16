Продукты
SMTSE3000RMI2U
ИБП серии Smart-Save SMT
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U

ИБП серии Smart-Save SMT

Референс: SMTSE3000RMI2U
Линейка Smart-Save

ИБП Smart – Save SMTSE3000RMI2U 3кВА/1,8кВт линейно-интерактивный, подходит для малых и средних предприятий. Компактный размер 400x438x88 мм и 20,7 кг позволяет разместить ИБП в навесных или напольных шкафах небольшой глубины. При работе от батарей позволяет поддерживать чувствительную нагрузку имея форму выходного сигнала в виде чистой синусоиды. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Присутствует наличие разъема EPO для системы аварийного отключения. Имеет комплект для монтажа в стойку.

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Функция автоматического выключения Да
Количество входных фаз 1
Настенный монтаж Нет
Количество выходных фаз 1
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040912761254.549.522.3 см. 24.84кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
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Формат PDF
Размер 2.17 MB
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
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