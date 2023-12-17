Датчик влажности и температуры наружный, 0…100% -40…+60°С 4…20мА =24В
Датчик влажности и температуры наружный, 0…100% -40…+60°С 4…20мА =24В
Референс: SOHCTC
Спецификация
Технические характеристики
EC004240 Датчик (HVAC/ ОВиК/ Отопление, вентиляция и кондиционирование)
Подходит для жидкостей Нет
Подходит для газов Нет
Область (место) применения Наружный (-ое)
Подходит для монтажа на потолке Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409169490
|4
|10
|16
|см.
|0.16
|кг.
BAG
|3
|—
|36
|шт.
|—
|40.2
|51.3
|22.6
|см.
|6.767
|кг.
P12
|4
|—
|720
|шт.
|—
|120
|80
|125
|см.
|146
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
2D чертежи
SystemeBMSSens SOH SOT Датчики влажности и температуры наружные
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 1.25 MB
SystemeBMSSens SOH SOT Датчики влажности и температуры наружные
Техническая документация
SOH Датчики влажности и температуры наружные
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 346.4 kB
SOH Датчики влажности и температуры наружные
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик