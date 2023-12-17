Продукты
SOHTM
Датчик влажности и температуры наружный, -40…+60°С Modbus =24В
SOHTM
SOHTM
SOHTM

Датчик влажности и температуры наружный, -40…+60°С Modbus =24В

Референс: SOHTM
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC004240 Датчик (HVAC/ ОВиК/ Отопление, вентиляция и кондиционирование)
Подходит для жидкостей Нет
Подходит для газов Нет
Область (место) применения Наружный (-ое)
Подходит для монтажа на потолке Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040908385741016 см. 0.16кг.
BAG
336шт.40.151.422.5 см. 7.186кг.
P12
4720шт.12080125 см. 153кг.
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Тип документа
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Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
SOH Датчики влажности и температуры наружные
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 346.4 kB
SOH Датчики влажности и температуры наружные
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08064_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08064_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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