Продукты
SOTC
Датчик температуры наружный, -40…+60°С 4…20мА =15…35В
SOTC
SOTC
SOTC
SOTC

Датчик температуры наружный, -40…+60°С 4…20мА =15…35В

Референс: SOTC
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC004240 Датчик (HVAC/ ОВиК/ Отопление, вентиляция и кондиционирование)
Подходит для жидкостей Нет
Подходит для газов Нет
Область (место) применения Наружный (-ое)
Подходит для монтажа на потолке Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040914790016104 см. 0.148кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
SOT Датчики температуры наружные - Руководство
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 263.17 kB
SOT Датчики температуры наружные - Руководство
2D чертежи
SystemeBMSSens SOH SOT Датчики влажности и температуры наружные
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 1.25 MB
SystemeBMSSens SOH SOT Датчики влажности и температуры наружные
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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