КОНТАКТ OF ДЛЯ SYSTEMEPACT ACB1 - 4NO4NC
КОНТАКТ OF ДЛЯ SYSTEMEPACT ACB1 - 4NO4NC
Референс: SPA-A4416
Блок дополнительных контактов OF для автоматических выключателей серии SystemePact ACB1, исполнение – 4 переключающих контакта (4NO+4NC), монтаж – под передней крышкой выключателя, защелкиванием. Сигнальные контакты OF предназначены для индикации состояния выключателя включен/отключен.
Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 4
Способ монтажа Частично (наполовину) интегрируемый
Тип подключения Втычное соединение
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 6
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409058527
|29
|22
|16
|см.
|0.6
|кг.
BAG
|3
|—
|2
|шт.
|14680409058524
|33.8
|30.4
|23.2
|см.
|1.7
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02174.120
Формат PDF
Размер 1.38 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02174.120
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