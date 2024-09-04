Продукты
SPA-A8840
КОНТАКТ OF ДЛЯ SYSTEMEPACT ACB2 - 8NO8NC
SPA-A8840

КОНТАКТ OF ДЛЯ SYSTEMEPACT ACB2 - 8NO8NC

Референс: SPA-A8840
Линейка SystemePact ACB

Блок дополнительных контактов OF для автоматических выключателей серии SystemePact ACB2, исполнение – 2 блока по 4 переключающих контакта (8NO+8NC), монтаж – под передней крышкой выключателя, защелкиванием. Сигнальные контакты OF предназначены для индикации состояния выключателя включен/отключен.

Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 8
Способ монтажа Частично (наполовину) интегрируемый
Тип подключения Втычное соединение
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 6
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409058534292216 см. 0.7кг.
BAG
32шт.1468040905853133.830.423.2 см. 1.9кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
Дата документа: 06/02/2024
Формат PDF
Размер 7.12 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02174.120
Формат PDF
Размер 1.38 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02174.120
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