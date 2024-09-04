3-ПРОВОДНАЯ КЛЕММА SYSTEMEPACT ACB2 CТАЦИОНАРНЫЙ
3-ПРОВОДНАЯ КЛЕММА SYSTEMEPACT ACB2 CТАЦИОНАРНЫЙ
Референс: SPA-AT1640F3P
Клемма для подключения вторичных цепей автоматических выключателей серии SystemePact ACB2, исполнение – 3-проводная, для стационарного выключателя; набор – 1 шт. Клеммы предназначены для подключения вторичных цепей сигнализации и управления.
Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 0
Способ монтажа Монтаж сверху
Тип подключения Втычное соединение
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 6
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409051580
|5.8
|4.8
|1
|см.
|0.018
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|4680409073162
|17.3
|14.8
|12.3
|см.
|0.6
|кг.
BAG
|3
|—
|64
|шт.
|14680409051587
|36
|30.8
|26.2
|см.
|6.9
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
Дата документа: 06/02/2024
Формат PDF
Размер 7.12 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02174.120
Формат PDF
Размер 1.38 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02174.120
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