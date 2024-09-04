Продукты
SPA-CI240
МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ТРОСАМИ ДЛЯ ДВУХ ACB2
SPA-CI240

МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ТРОСАМИ ДЛЯ ДВУХ ACB2

Референс: SPA-CI240
Линейка SystemePact ACB

Гибкие тросы применяются для взаимоблокировки двух или трех выключателей SystemePact ACB, установленных друг над другом (вертикально) или бок о бок (горизонтально)

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Способ монтажа Винт
Тип компонента/запасной части Механическая блокировка
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040906998130.52625 см. 2.951кг.
BAG
32шт.146804090699885431.527.5 см. 7кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
Дата документа: 06/02/2024
Формат PDF
Размер 7.12 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
SPA40H253FHNN58H
 
АВ 25H 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H163DHNN58H
 
АВ 16H 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+XF+MX230V
SPA40H403DVNN58E
 
АВ 40H 3P 6.0E ВЫК,ВП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H164FHNN58E
 
АВ 16H 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+XF+MX230V
SPA40H203DHNN58E
 
АВ 20H 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H403FHNN58E
 
АВ 40H 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H204FHNN58E
 
АВ 20H 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H254FHNN58E
 
АВ 25H 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H404FVNN58H
 
АВ 40H 4P 6.0H СТАЦ,ВП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H404DVNN58H
 
АВ 40H 4P 6.0H ВЫК,ВП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H404DVNN58E
 
АВ 40H 4P 6.0E ВЫК,ВП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H403FVNN58H
 
АВ 40H 3P 6.0H СТАЦ,ВП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H403DVNN58H
 
АВ 40H 3P 6.0H ВЫК,ВП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H164FHNN58H
 
АВТ.ВЫКЛ. 16H 4P 6.0H СТАЦ. ГП MCH+MX+XF АС 230В
SPA40H163FHNN58H
 
АВ 16H 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+XF+MX230V
SPA40H164DHNN58H
 
АВ 16H 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+XF+MX230V
SPA40H254FHNN58H
 
АВ 25H 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H203DHNN58H
 
АВ 20H 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H403FVNN58E
 
АВ 40H 3P 6.0E СТАЦ,ВП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H164DHNN58E
 
АВТ.ВЫКЛ. 16H 4P 6.0E ВЫК. ГП MCH+MX+XF АС 230В
SPA40H203FHNN58H
 
АВ 20H 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H404FHNN58H
 
АВ 40H 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H204FHNN58H
 
АВ 20H 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H324DHNN58H
 
АВ 32H 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H254DHNN58H
 
АВ 25H 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H204DHNN58H
 
АВ 20H 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H403DHNN58H
 
АВ 40H 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H323DHNN58H
 
АВ 32H 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H253DHNN58H
 
АВ 25H 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H323DHNN58E
 
АВ 32H 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H403DHNN58E
 
АВ 40H 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H204DHNN58E
 
АВ 20H 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H254DHNN58E
 
АВ 25H 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H324DHNN58E
 
АВ 32H 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H203FHNN58E
 
АВ 20H 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H253FHNN58E
 
АВ 25H 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H323FHNN58E
 
АВ 32H 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H324FHNN58E
 
АВ 32H 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H404FVNN58E
 
АВ 40H 4P 6.0E СТАЦ,ВП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H163FHNN58E
 
АВ 16H 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+XF+MX230V
SPA40H163DHNN58E
 
АВТ.ВЫКЛ. 16H 3P 6.0E ВЫК. ГП MCH+MX+XF АС 230В
SPA40H324FHNN58H
 
АВ 32H 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H403FHNN58H
 
АВ 40H 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H323FHNN58H
 
АВ 32H 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H253DHNN58E
 
АВ 25H 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H404DHNN58H
 
АВ 40H 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H404DHNN58E
 
АВ 40H 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H404FHNN58E
 
АВ 40H 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
Фильтры
Поиск
Корзина