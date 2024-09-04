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SPA-CI3A
МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ТРОСАМИ ДЛЯ ACB-2 ВВОДА 1 СЕКЦИОННЫЙ
SPA-CI3A

МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ТРОСАМИ ДЛЯ ACB-2 ВВОДА 1 СЕКЦИОННЫЙ

Референс: SPA-CI3A
Линейка SystemePact ACB

Гибкие тросы применяются для взаимоблокировки двух или трех выключателей SystemePact ACB, установленных друг над другом (вертикально) или бок о бок (горизонтально)

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Способ монтажа Винт
Тип компонента/запасной части Механическая блокировка
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040906999830.52625 см. 6.117кг.
BAG
32шт.146804090699955431.527.5 см. 11.7кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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