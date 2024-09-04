Продукты
SPA-DF16DIP54
IP54 ПРОЗРАЧНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ ВЫКАТ.SP ACB1
SPA-DF16DIP54

IP54 ПРОЗРАЧНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ ВЫКАТ.SP ACB1

Референс: SPA-DF16DIP54
Линейка SystemePact ACB
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.1468040919385032.631.113.3 см. 0.908кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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