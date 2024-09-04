РАМКА ДВЕРИ SYSTEMEPACT ACB1 СТАЦИОНАРНЫЙ
РАМКА ДВЕРИ SYSTEMEPACT ACB1 СТАЦИОНАРНЫЙ
Референс: SPA-DF16F
Рамка двери входит в базовую комплектацию выключателя стационарного SystemePact ACB1. При установке рамки в вырез двери щита степень защиты аппарата увеличивается до IP40. Может быть заказана отдельно
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Способ монтажа Винт
Тип компонента/запасной части Прочее
Степень защиты (IP) IP40
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409058411
|28.3
|27.5
|1.6
|см.
|0.242
|кг.
BAG
|3
|—
|12
|шт.
|14680409058418
|39
|23.8
|38
|см.
|4.5
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
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