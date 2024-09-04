IP54 ПРОЗРАЧНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ ВЫКАТ.SP ACB2
IP54 ПРОЗРАЧНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ ВЫКАТ.SP ACB2
Референс: SPA-DF40DIP54
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|14680409193867
|38.4
|38.7
|11.4
|см.
|1.238
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
Дата документа: 06/02/2024
Формат PDF
Размер 7.12 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
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