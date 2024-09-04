Продукты
SPA-E3CT04
ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ ТСE 400A ACB1
SPA-E3CT04

ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ ТСE 400A ACB1

Референс: SPA-E3CT04
Линейка SystemePact ACB

Внешний датчик тока нейтрали применяется с 3-полюсными выключателями SystemePact ACB1. Он предназначен для измерения тока в проводнике рабочей нейтрали в системе заземления TN-S и устанавливается заказчиком на проводник рабочей нейтрали. Также данный датчик тока нейтрали используется для реализации защиты от замыкания на землю по току нулевой последовательности

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Способ монтажа Монтажная пластина/плата
Тип компонента/запасной части Преобразователь
Номинальный ток 400
Номинальное напряжение 690
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409070031131210.1 см. 1кг.
BAG
38шт.146804090700383923.838 см. 4.02кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02174.120
Формат PDF
Размер 1.38 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02174.120
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