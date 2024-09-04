ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ SGR 630A

Датчик тока для защиты от замыканий на землю типа SGR 630A («возврат тока по заземлителю») применяется для измерения тока в проводнике защитного заземления PE. Датчик тока обеспечивает защиту от замыкания на землю как ниже, так и выше автоматического выключателя SystemePact ACB