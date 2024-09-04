Продукты
SPA-GRCT32
ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ SGR 3200A
SPA-GRCT32

ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ SGR 3200A

Референс: SPA-GRCT32
Линейка SystemePact ACB

Датчик тока для защиты от замыканий на землю типа SGR 3200A («возврат тока по заземлителю») применяется для измерения тока в проводнике защитного заземления PE. Датчик тока обеспечивает защиту от замыкания на землю как ниже, так и выше автоматического выключателя SystemePact ACB

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Способ монтажа Монтажная пластина/плата
Тип компонента/запасной части Преобразователь
Номинальный ток 3200
Номинальное напряжение 690
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409070147292216 см. 2.07кг.
BAG
32шт.1468040907014433.830.423.2 см. 4.6кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02174.120
Формат PDF
Размер 1.38 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02174.120
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05426_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 30/12/2022 - 29/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05426_22
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