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SPA-IB16D3P
РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB1 3P ВЫКАТНОЙ
SPA-IB16D3P

РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB1 3P ВЫКАТНОЙ

Референс: SPA-IB16D3P
Линейка SystemePact ACB

Разделители полюсов для выкатного выключателей SystemePact ACB1 3P • Разделители полюсов представляют собой гибкие изолирующие перегородки, служащие для увеличения путей утечки и повышения уровня изоляции мест присоединения в электроустановках со сборными шинами. • Разделители полюсов входят в базовую комплектацию и устанавливаются для выключателей с передним и задним присоединением

Спецификация
Технические характеристики
EC002035 Плата фазового разделителя для автоматических выключателей
Модель/исполнение Высокий (-ая)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090696082313.70.6 см. 0.312кг.
BAG
330шт.146804090696053630.826.2 см. 6.5кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
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SPA16N084FH5554E
 
АВ 08N 4P 6.0E СТАЦ ГП РУЧНОЕ УПР.
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АВ 16N 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
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АВ 12N 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
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SPA16N124DHNN54H
 
АВ 12N 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
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АВ 08N 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
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АВ 06N 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N044FHNN54H
 
АВ 04N 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N163FHNN54H
 
АВ 16N 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N123FHNN54H
 
АВ 12N 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N083FHNN54H
 
АВ 08N 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N043FHNN54H
 
АВ 04N 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N164DHNN54H
 
АВ 16N 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N044DHNN54H
 
АВ 04N 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N103DHNN54H
 
АВ 10N 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N083DHNN54H
 
АВ 08N 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N123FHNN54E
 
АВ 12N 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N103FHNN54E
 
АВ 10N 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N104DHNN54E
 
АВ 10N 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N084DHNN54E
 
АВ 08N 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N123DHNN54E
 
АВ 12N 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
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АВ 04N 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
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