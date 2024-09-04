РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB1 4P ВЫКАТНОЙ
РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB1 4P ВЫКАТНОЙ
Референс: SPA-IB16D4P
Разделители полюсов для выкатного выключателей SystemePact ACB1 4P • Разделители полюсов представляют собой гибкие изолирующие перегородки, служащие для увеличения путей утечки и повышения уровня изоляции мест присоединения в электроустановках со сборными шинами. • Разделители полюсов входят в базовую комплектацию и устанавливаются для выключателей с передним и задним присоединением
Спецификация
Технические характеристики
EC002035 Плата фазового разделителя для автоматических выключателей
Модель/исполнение Высокий (-ая)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409069615
|23
|13.7
|0.6
|см.
|0.415
|кг.
BAG
|3
|—
|30
|шт.
|14680409069612
|36
|30.8
|26.2
|см.
|9.5
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
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