БЛОКИРОВКА 2 ЗАМКА 1 КЛЮЧ: ACB1 И ACB2-ПО 1ШТ
БЛОКИРОВКА 2 ЗАМКА 1 КЛЮЧ: ACB1 И ACB2-ПО 1ШТ
Референс: SPA-K12-16-40
Блокировка поставляется отдельно. Устройство блокирует выключатель SystemePactACB1 в положении «отключен». Выключатель можно включить только тогда, когда ключ вставлен в замок. Эта блокировка может применяться для взаимной блокировки нескольких выключателей с одинаковыми замками и одним ключом: 3 замка 1 ключ
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Способ монтажа Винт
Тип компонента/запасной части Механическая блокировка
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409069912
|12.2
|4.6
|3.2
|см.
|0.04
|кг.
CAR
|2
|—
|4
|шт.
|4680409072943
|17.3
|14.8
|12.3
|см.
|2.7
|кг.
BAG
|3
|—
|32
|шт.
|14680409069919
|36
|30.8
|26.2
|см.
|19.7
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
Дата документа: 06/02/2024
Формат PDF
Размер 7.12 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
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