Продукты
SPA-MCH402D
МОТОРНЫЙ ПРИВОД MCH ACB2 220V DC
SPA-MCH402D

МОТОРНЫЙ ПРИВОД MCH ACB2 220V DC

Референс: SPA-MCH402D
Линейка SystemePact ACB

Мотор-редуктор MCH накапливает энергию для включения выключателя SystemePact ACB2, когда он находится под напряжением, а автоматический выключатель отключен. Мотор-редуктор включает автоматический выключатель при подаче команды на катушку включения XF. При исчезновении напряжения в цепи управления мотор-редуктора включающая пружина может быть взведена вручную с помощью рычага взвода пружины

Спецификация
Технические характеристики
EC001030 Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор)
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC 220-220
Тип переключающего привода Моторный привод
Тип напряжения управления DC (постоян.)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907031417.314.812.3 см. 3кг.
BAG
34шт.146804090703113630.826.2 см. 4.5кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
Дата документа: 06/02/2024
Формат PDF
Размер 7.12 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02174.120
Формат PDF
Размер 1.38 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02174.120
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