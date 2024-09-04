РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN 400V AC
РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN 400V AC
Референс: SPA-MN4A
Расцепитель минимального напряжения MN вызывает мгновенное отключение выключателя SystemePact ACB, когда его напряжение питания падает до значения, составляющего от 35% до 70% номинального напряжения. Если расцепитель не запитан, включение (ручное или электрическое) выключателя невозможно. Повторное включение выключателя возможно, когда напряжение питания расцепителя достигнет 85% номинального значения
Спецификация
Технические характеристики
EC001022 Расцепитель минимального напряжения
Подходит для реле перегрузки Нет
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц 400-400
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 0
С задержкой Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409058602
|8.2
|6.2
|3.5
|см.
|0.152
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|4680409073117
|17.3
|14.8
|12.3
|см.
|2.7
|кг.
BAG
|3
|—
|64
|шт.
|14680409058609
|36
|30.8
|26.2
|см.
|19.6
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02174.120
Формат PDF
Размер 1.38 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02174.120
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