МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SYSTEMEPACT ACB ПО ШИНЕ СВЯЗИ
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SYSTEMEPACT ACB ПО ШИНЕ СВЯЗИ
Референс: SPA-SCM
Модуль управления обеспечивает включение/отключение выключателя SystemePact ACB по шине Modbus RTU
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Способ монтажа DIN-рейка (с Ω-профилем)/G-рейка (с G-профилем)
Тип компонента/запасной части Коммуникационные и измерительные функции
Номинальное напряжение 24
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409069684
|12.5
|9.5
|8.5
|см.
|0.265
|кг.
BAG
|3
|—
|24
|шт.
|14680409069681
|36
|30.8
|26.2
|см.
|12.98
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02174.120
Формат PDF
Размер 1.38 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02174.120
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