РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB1 3P

Расширители полюсов для автоматических выключателей серии SystemePact ACB1, исполнение – 3Р, для выключателей c передним и задним присоединением. Расширители полюсов позволяют увеличить межполюсное расстояние выключателей SystemePact ACB1 в тех случаях, когда ширина подключаемой шины превышает ширину вывода аппарата или расстояние между отверстиями (для электрического соединения) на шине больше, чем расстояние между отверстиями на выводе выключателя.