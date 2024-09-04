РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB1 3P
РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB1 3P
Референс: SPA-SPD316
Расширители полюсов для автоматических выключателей серии SystemePact ACB1, исполнение – 3Р, для выключателей c передним и задним присоединением. Расширители полюсов позволяют увеличить межполюсное расстояние выключателей SystemePact ACB1 в тех случаях, когда ширина подключаемой шины превышает ширину вывода аппарата или расстояние между отверстиями (для электрического соединения) на шине больше, чем расстояние между отверстиями на выводе выключателя.
Спецификация
Технические характеристики
EC002019 Полюсный расширитель / клеммный удлинитель / распределитель фаз
Номин. ток Iu 400-1600
Подходит для количества полюсов 3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409070161
|27
|20.5
|5.5
|см.
|2.23
|кг.
BAG
|3
|—
|2
|шт.
|14680409070168
|36
|30.8
|26.2
|см.
|9.38
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02174.120
Формат PDF
Размер 1.38 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02174.120
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