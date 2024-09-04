Продукты
SPA-SWT216
КОНТАКТ SDE2 ДЛЯ SYSTEMEPACT ACB1
SPA-SWT216

КОНТАКТ SDE2 ДЛЯ SYSTEMEPACT ACB1

Референс: SPA-SWT216
Линейка SystemePact ACB
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090584802153 см. 0.022кг.
CAR
28шт.468040907284417.314.812.3 см. 1.7кг.
BAG
364шт.146804090584873630.826.2 см. 13.5кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02174.120
Формат PDF
Размер 1.38 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02174.120
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05426_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 30/12/2022 - 29/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05426_22
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина