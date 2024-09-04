КАТУШКА ВКЛЮЧЕНИЯ XF 110V DC
КАТУШКА ВКЛЮЧЕНИЯ XF 110V DC
Референс: SPA-XF1D
После взвода включающей пружины автоматического выключателя SystemePact ACB катушка включения XF при наличии напряжения на нем производит включение автоматического выключателя
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC 110-110
Катушка для включения Да
Тип подключения Винтовое соединение
Катушка для отлючения Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409070253
|8
|7.5
|6.5
|см.
|0.338
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|4680409073094
|17.3
|14.8
|12.3
|см.
|0.3
|кг.
BAG
|3
|—
|64
|шт.
|14680409070250
|36
|30.8
|26.2
|см.
|19.6
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02174.120
Формат PDF
Размер 1.38 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02174.120
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