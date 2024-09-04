Продукты
SPA16N123FHNN54H
АВ 12N 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N123FHNN54H

АВ 12N 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V

Референс: SPA16N123FHNN54H
Линейка SystemePact ACB

Автоматический выключатель серии SystemePact ACB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю.

Спецификация
Технические характеристики
EC000228 Силовой автоматический выключатель
Диапазон установки расцепителя перегрузки 500-1250
Количество полюсов 3
Степень защиты (IP) IP30
Тип подключения силовой электрич. цепи Винтовое соединение
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.14680409068806453738 см. 20кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02174.120
Формат PDF
Размер 1.38 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02174.120
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