АВТ.ВЫКЛ ACB2 1250A 100KA 3P ВЫК, ГП 6.0H, 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
АВТ.ВЫКЛ ACB2 1250A 100KA 3P ВЫК, ГП 6.0H, 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
Референс: SPA40H123DHNN58H
Автоматический выключатель серии SystemePact ACB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю.
Спецификация
Технические характеристики
EC000228 Силовой автоматический выключатель
Диапазон установки расцепителя перегрузки 500-1250
Количество полюсов 3
Степень защиты (IP) IP30
Тип подключения силовой электрич. цепи Винтовое соединение
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|14680409151096
|65
|55
|50
|см.
|109
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
Дата документа: 06/02/2024
Формат PDF
Размер 7.12 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
3D модели
3D модель АСВ2 SPA40H083DVDD58ERU
Дата документа: 10/12/2023
Формат STP
Размер 14.49 MB
3D модель АСВ2 SPA40H083DVDD58ERU
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