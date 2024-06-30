КЛЕММНИК ПИТАНИЯ Н SL5E 1,5M 24В ПОСТ.ТОКА
КЛЕММНИК ПИТАНИЯ Н SL5E 1,5M 24В ПОСТ.ТОКА
Референс: SPC-24VDC-NS5E15
Клеммник 24 В пост. тока предназначен для применения с расцепителями SystemeLogic 5E. Он обеспечивает внешнее питание расцепителя, если расцепитель не подключен к сети передачи данных. Клеммник исключает применение кабеля «CCB cord».
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
CAR
|2
|—
|100
|шт.
|4680409199596
|17.5
|11.4
|14
|см.
|2
|кг.
BAG
|3
|—
|1200
|шт.
|14680409199357
|36.5
|35.8
|29
|см.
|12.37
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке модуля IFM Modbus CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Инструкция по установке модуля IFM Modbus CCB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.23910_24
Формат PDF
Размер 464.25 kB
Срок действия: 18/08/2024 - 17/08/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.23910_24
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