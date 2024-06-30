КОМПЛЕКТ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 3P (100-250)
КОМПЛЕКТ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 3P (100-250)
Референс: SPC-DOK3-01-02
Комлект позволяет преобразовать выклачатель SystemePact CCB из стационарного исполнения в выкатное, что позволяет быстро извлекать автомат из основания отключая его от силовых присоединений. Быстрое извлечение значительно ускоряет процесс обслуживания выключателя и отходящей линии. Автомат извлекают для создания видимого разрыва при обслуживании линии, быстрой замены или осмотра автоматического выключателя
Спецификация
Технические характеристики
EC002049 Комплект для модифицирования силовых выключателей
Преобразование из втычного в стационарный (фиксир. установки) Нет
Преобразование из стационарного (фиксир. установки) во втычной Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409046821
|23.5
|23
|26
|см.
|4.55
|кг.
BAG
|3
|—
|2
|шт.
|14680409046828
|47.5
|36.5
|30
|см.
|9.5
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
3D модели
3D SPC-DOK3-01-02
Дата документа: 02/10/2024
Формат STP
Размер 18.61 MB
3D SPC-DOK3-01-02
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02177.120
Формат PDF
Размер 1.39 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02177.120
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