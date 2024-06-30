СТАНДАРТНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (100-250)
СТАНДАРТНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (100-250)
Референс: SPC-DRHS-01-02
Стандартная поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем SystemePact CCB: • доступ к регулировкам расцепителя и возможность их считывания; • гарантированное отключение; • индикацию 3 состояний: OFF (отключено), ON (включено), Trip (аварийное отключение); • доступ к кнопке тестирования отключения (trip).
Спецификация
Технические характеристики
EC000229 Рукоятка для силовых выключателей/разъединителей
С осью-переходником Нет
Подходит для аварийной остановки Нет
Подходит для силового выключателя Да
Цвет Черный
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409046746
|17.5
|11.4
|14
|см.
|0.369
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|14680409046743
|47.5
|36.5
|30
|см.
|6.3
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
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