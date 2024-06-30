ДЛИННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 3P (100-250)
ДЛИННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 3P (100-250)
Референс: SPC-LTC3-01-02
Клеммные заглушки представляют собой изолирующие аксессуары, используемые для защиты от прямых прикосновений к силовым цепям (степень защиты IP40, IK07). Длинные клеммные заглушки аппаратов SystemePact CCB 100-250 3Р, используются для переднего присоединения кабелей или изолированных шин.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
CAR
|2
|—
|1
|шт.
|4680409199442
|16.2
|10.5
|8.7
|см.
|0.19
|кг.
BAG
|3
|—
|24
|шт.
|14680409199203
|47.5
|36.5
|30
|см.
|5.28
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
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