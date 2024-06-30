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SPC-LTC3-04-06
ДЛИННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 3P (400-630)
SPC-LTC3-04-06

ДЛИННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 3P (400-630)

Референс: SPC-LTC3-04-06
Линейка SystemePact CCB

Клеммные заглушки представляют собой изолирующие аксессуары, используемые для защиты от прямых прикосновений к силовым цепям (степень защиты IP40, IK07). Длинные клеммные заглушки аппаратов SystemePact CCB 400-630 3Р, используются для переднего присоединения кабелей или изолированных шин.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
CAR
21шт.468040919945923.915.911 см. 0.33кг.
BAG
38шт.1468040919921047.536.530 см. 3.36кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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