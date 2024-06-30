МОТОР-РЕДУКТОР MT 220V AC (100-250)
МОТОР-РЕДУКТОР MT 220V AC (100-250)
Референс: SPC-MA2-01-02
Мотор-редуктор прямого действия предназначен для дистанционного включения и отключения выключателей SystemePact CCB. Мотор-редуктор прямого действия устанавливается с лицевой стороны автоматического выключателя и жестко связывает механизм привода и рычаг автоматического выключателя. Команда включения/отключения может быть как импульсной, так и постоянной Одновременная подача команд на включение и выключение запрещена.
Спецификация
Технические характеристики
EC001030 Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор)
Напряжение цепей управления 220-220
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц 220-220
Тип переключающего привода Моторный привод
Тип напряжения управления AC (перемен.)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409046944
|20.7
|17.2
|14.9
|см.
|1.291
|кг.
BAG
|3
|—
|8
|шт.
|14680409046941
|43.1
|36.2
|32
|см.
|10.3
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
3D модели
3D SPC-MA2-01-02
Дата документа: 02/10/2024
Формат STP
Размер 474.66 kB
3D SPC-MA2-01-02
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02177.120
Формат PDF
Размер 1.39 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02177.120
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